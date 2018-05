Debat: Stærk vækstplan for life science

Læserbrev: Regeringen har netop lanceret en vækstplan, der skal bidrage til, at Danmarks meget stærke life science branche kan fortsætte den flotte vækst. Danske life science virksomheder eksporterede i 2016 for 107 milliarder kroner. Det svarer til 17 procent af den samlede danske vareeksport.

Regeringens initiativ vil styrke dansk life science konkurrencemuligheder yderligere i forhold til andre lande. For eksempel inkluderer vækstplanen en styrket indsat for life science eksport, og Lægemiddelstyrelsen bliver styrket, hvilket betyder, at branchen får en endnu mere kompetent medspiller, når nye og innovative produkter skal udvikles og markedsføres. Vi er også rigtig glade for, at man vil etablere en national organisation til at fremme kliniske forsøg i Danmark. Derudover er det positivt, at regeringen vil oprette en life science-enhed, der skal koordinere den fremtidige indsats for branchen.

Der er afsat 30 mio. kr. årligt til vækstplanen, og initiativerne er skabt med udgangspunkt i anbefalingerne fra Vækstteam for Life science, der udkom sidste år. Foruden de øremærkede midler til life science har regeringen allerede forbedret rammevilkårene for danske life science virksomheder i erhvervs- og iværksætterpakken, hvor især fradrag for forsknings- og udviklingsaktiviteter har været efterspurgt af erhvervslivet.

Vi er særligt glade for, at regeringen anerkender danske virksomheders behov for at kunne bedrive forskning og udvikling, og vi vil arbejde for, at fradraget for forsknings- og udviklingsaktiviteter løbende vil blive forhøjet, så danske virksomheder har samme konkurrencevilkår som deres udenlandske konkurrenter.

Men der er nu ingen grund til at hvile på laurbærrene. Det er vigtigt, at man fra politisk side løbende gennemgår de danske rammevilkår med henblik på at udnytte det store erhvervspotentiale, som life science rummer. Det er for eksempel relevant at undersøge, hvordan man bedre kan understøtte nystartede life science virksomheder inden for biotek eller medico, ligesom vi også gerne så, at det offentlige bliver bedre til at tage nye og innovative produkter i brug.