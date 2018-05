Debat: EU prædiker ansvarlighed, men agerer selv uansvarligt

Læserbrev: Indbetalingerne til EU's næste langsigtede budget skal stige fra 1,0 procent af EU-landenes samlede bruttonationalindkomst til 1,11 procent efter Brexit. Det har EU-kommissionen foreslået i sit udspil til budgetrammen, der skal gælde fra 2021 til 2027.

Hvis udspillet ender med at blive vedtaget, vil det danske bidrag til EU's kasser stige med flere milliarder kroner om året. I forlængelse af udspillet fremgår det nemlig, at medlemslandenes rabatordninger skal udfases inden for fem år.

Det er ganske enkelt uacceptabelt, at kommissionen lægger op til, at budgettet skal vokse i en tid, hvor den største nettobidragyder, Storbritannien, forlader EU-samarbejdet. Derudover har EU løbende krævet budgetansvarlighed af medlemslandene, hvorfor det ikke giver nogen mening, at samme ansvarlighed ikke gælder EU-systemet.

EU bør derfor i stedet reducere sit budget - minimum svarende til det beløb, som EU mister som følge af den britiske udmeldelse. Der er ikke brug for mere omfordeling inden for EU. En række af de østeuropæiske lande som er netto-modtagere, oplever i disse år en stigende vækst. Dertil kommer, at det er på høje tid, at de sydeuropæiske lande tager sig sammen og får gennemført de nødvendige reformer i stedet for at lukrere på overførsler fra lande som Danmark.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har da også været ude at sige, at et mindre EU også bør betyde et mindre budget. Det udsagn vil jeg holde statsministeren op på. Selvfølgelig bør en dansk regering få sat en stopper for EU's endeløse indhug i danskernes penge.