Debat: For at behandle mennesker lige, må man behandle dem forskelligt

Læserbrev: Således står der skrevet i Svendborg Kommunes Værdighedspolitik. Hvorledes hænger det sammen med kommunens reduktionsforslag til budget 2019 på ældreområdet, hvor der i punkt 11 står anført: "Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm mad produktion på Gudbjerg, Ådalen og Ollerup Plejecenter"?

Forslaget handler om at mainstreame alle plejecentre vedrørende madproduktion, men Ældre Sagen er af den opfattelse, at det kan være en fordel, at den ældre har muligheden for at vælge et plejecenter, hvor det at tilberede de daglige måltider er en integreret del af centrets hverdag. Det er oplyst, at eksempelvis på Ollerup Plejecenter er køkkenet et omdrejningspunkt for plejecentrets hverdag - også i forhold til den aktive frivilliggruppes aktiviteter.

Lederen sørger for, at dem, som kan og vil, hjælper i køkkenet med f.eks. at skrælle kartofler og bagning af brød, m.m. Plejehjemskøkkenerne er en integreret del af plejecentrene - og derudover medfører eget køkken på et plejecenter en stor fleksibilitet i hverdagen.

De små plejecentre har, bl.a. via deres køkkener, hver især opnået deres egenart. En nedlæggelse af køkkenerne ville bl.a. betyde, at duften af mad vil forsvinde sammen med følelsen af at være på et hjem, hvor en af de vigtigste ting i tilværelsen - de daglige måltider - bliver tilberedt på stedet.

Vi håber, at social- og sundhedsudvalget/byrådet vil huske på den værdighedspolitik, som blev vedtaget for et par år siden: "For at behandle mennesker lige, må man behandle dem forskelligt".

Endvidere er vi betænkelige ved, at kommunen vil halvere puljen til frivilligt socialt arbejde samt nedlægge puljen til aktiviteter til bekæmpelse af ensomhed. En sådan besparelse vil betyde, at vi må overveje nedlæggelse af aktiviteter/forhøjelse af brugerbetaling.