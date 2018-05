Erik Rasmussen kommer ikke til at gå arbejdsløs længe, efter at han tirsdag stoppede som træner for fodboldklubben Vendsyssel FF i 1. division.

Fra august skal den tidligere AGF- og FC Midtjylland-træner være sports- og fodboldansvarlig på Hald Ege Høj-, Fri- og Efterskole i Viborg, der har cirka 100 fodboldelever.

Det meddeler skolen onsdag på sin Facebook-profil.

- Han er det helt oplagte valg for os, fordi han på fornem vis personificerer hele vores dannelsesprojekt - det vi vil med eleverne.

- Med udgangspunkt i en passion for fodbold og en lyst til at blive så god en fodboldspiller som overhovedet muligt skal han udvikle fodboldlinjens elever og lærere, så alle får det bedste frem i hinanden, siger forstander Erik Junker.

Erik Rasmussen skal også være ansvarlig for en dannelsesrejse til Afrika, som eleverne skal med på.

57-årige Erik Rasmussen slog i sin tid igennem som spiller i Frem og Brøndby, og han spillede i flere omgange indendørsfodbold i USA, hvor han brillerede med sin gode teknik.

Senere blev han træner i klubber som Køge, Næstved, FC Midtjylland og AGF.

I januar sidste år blev han tilknyttet Vendsyssel som chef for den sportslige ledelse, og kort tid efter blev han cheftræner.

Den nordjyske klub, der kæmper om oprykning til Alka Superligaen, valgte tirsdag at afskedige Erik Rasmussen med omgående virkning, efter at han selv havde ønsket at fratræde efter udgangen af denne sæson.