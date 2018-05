I kældrene under Psykiatrisk Hospital i Risskov ved Aarhus står lige nu en helt unik mulighed for at bidrage til studierne af den syge hjerne.

- Samlingen er unik, fordi en del af hjernerne ikke er påvirkede af moderne medicin. Det gør det muligt for os i detaljer at studere genetiske årsager til psykiatriske sygdomme og de neurologiske forandringer, som de udløser, siger Kate Lykke Lambertsen, lektor i neurobiologi ved SDU.

Hjerneforskningscenteret i Odense, BRIDGE, forventer, at centret ved at studere hjernesamlingen kan forbedre diagnose, forebyggelse og behandling af så forskellige sygdomme som sklerose, hjernekræft, blodpropper, autisme, depression og demens.

Samlingen vurderes til at være den største af sin slags i verdenen, og består af 9400 beholdere med hjerneskiver i konserveringsmiddel, 50.000 paraffinklodser med indstøbt hjernevæv og omkring 250.000 hjernesnit fra 6500 patienter. En samling med meget høj forskningsmæssig værdi.

Men at hjernerne bliver reddet, er et kursskifte, for tidligere har hjernesamlingen været lige ved at blive kasseret. I 2017 blev det diskuteret om samlingen skulle smides ud, fordi dens værdi ikke var høj nok til at retfærdiggøre omkostningerne ved en flytning.

Men den vurdering er ændret nu til glæde for forskerne.

Det blev i 2017 vurderet, at det ville koste flere millioner at flytte samlingen.