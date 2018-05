Faaborg: - Vil du have en hund eller et sværd, spørger ballonklovnen en lille dagplejedreng med store forventningsfulde øjne.

- Ja!, lyder svaret, mens drengen ikke slipper de flittige hænder af syne, der tryller en aflang slatten, grøn ballon om til et spændstigt sværd, der straks efter bliver taget i brug.

Der var ikke mange taler, pindemadder og stive former over det jubilæum, der onsdag blev fejret i Forum Faaborg. Til gengæld var der brunsviger, gaver, balloner og musik.

Omkring 250 dagplejere, børn, forældre og bedsteforældre var samlet på Dagplejens Dag for at markere, at dagplejen i Faaborg-Midtfyn i år kan fejre 50 års jubilæum. Programmet i Faaborg bød blandt andet på ballonklovne og musik og sang.

Leder af dagplejen Lene Stokholm brugte anledningen til at sætte et par ord på den udvikling, dagplejen har været igennem.

- Da man oprettede dagplejen var nøgleordene "nærhed" og "omsorg". Det er de sådan set stadig. Men i dag er man gået fra at være "dagplejemor" til at være "dagplejer". Dagplejere i dag indgår i et professionelt fællesskab, hvor man udover at give nærhed og omsorg også har fokus på læring gennem leg og at skabe små hele mennesker, sagde hun.

Der fandt flere lignende arrangementer sted i de øvrige egne af kommunen - alle steder var musik det overordnede tema. I alt deltog 136 dagplejere og 484 børn i jubilæumsfejringen.

Festlighederne sluttes med fest (med egenbetaling, red.) for dagplejens ansatte onsdag aften på Hotel Faaborg Fjord.