Middelfart: - Jeg har altid været glad for farven gul, og så kender mange mit navn gennem mine mange år i byen som frisør.

Sådan lyder Carry Bennikes forklaring på, at Yellow Carry bliver navnet på den nye butik, hun åbner i Østergade 5 den 1. juni. Efter 11 år med egen frisørsalon i de diskrete lokaler på Stationsvej tager hun nu nu det store spring og gør drømmen om en trendbutik med dametøj, frisør, skønheds- og livsstilsprodukter til virkelighed.

- Hidtil har jeg kun arbejdet i min salon tre dage om ugen, men vores fire børn er så store nu, at der er plads til en fuld arbejdsuge. Og da det rigtige lokale til den rigtige husleje pludselig stod ledig, var det bare om at slå til, forklarer Carry Bennike, der samtidig er glad for med sin nye butik at kunne bidrage til noget nyt i byens handelsiv.

- Det er vigtigt at holde gang i de lokale butikslokaler, ellers kører folk bare udenbys, fortæller hun.