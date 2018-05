Fodboldspiller Christian Eriksens drømmehug i Tottenhams kamp mod Chelsea 1. april er blevet kåret til månedens mål i Premier League.

Målet blev sat ind kort før pausen, hvor Eriksen udlignede til 1-1. Tottenham vandt kampen 3-1.

- Før jeg modtog bolden, vidste jeg, at jeg havde plads til at få mit skud ind. Det er helt sikkert et af de bedste mål, og det er et af mine vigtigste mål, siger Eriksen til Premier Leagues hjemmeside.

Eriksens mål var et af otte, der var nomineret til prisen. De andre mål var scoret af Dele Alli, Ayoze Perez, Paul Pogba, Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne og Wilfried Zaha.

Det er et panel af eksperter og fans, som vælger deres favoritmål hver måned i den bedste engelske række.

Tottenham ligger aktuelt på fjerdepladsen i Premier League med to kampe tilbage.