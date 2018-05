Laves en vin i marken eller i kælderen? Svaret er naturligvis, at det ene ikke kan fungere uden det andet, selvom en vinbonde ofte vil ønske at fokusere på sit arbejde i marken, for det virker mere "ægte" end at konstatere, at den vin, som du skænker fra flasken, mest er et resultat af diverse former for manipulation i kælderen, når druerne er høstet.

FAKTA Pinot blanc, auxerrois og clevner Denne serie kalder vi "Familien Hvid", og selvom alle slægtsled ikke er fastlagt med sikkerhed, indikerer dna-undersøgelser, at både





Pinot blanc blev indtil sidste halvdel af 1800-tallet ofte forvekslet med chardonnay, og forvirringen om druesorterne fortsatte frem til slutningen af 1890'erne, da en nu accepteret forklaring om, at pinot blanc simpelthen er en mutation af pinot gris, som selv er en farvemutation af pinot noir, blev fremsat.





Det er dog stadig usikkert, om pinot noir er forælder til eller afkom af savagnin.





I Alsace er en vin kaldet pinot blanc ikke nødvendigvis pinot blanc. Det er tilladt at lave en vin udelukkende på sorten auxerrois og kalde den "pinot blanc". Og det er normalt at blande pinot blanc med auxerrois, som kan give vinen mere fylde og moderer syren fra pinot blanc-druerne.





Det skaber kun yderligere forvirring i begreberne, at pinot blanc i Alsace også bruges som uofficielt udtryk for en hvidvin, der kan bestå af både pinot blanc, pinot gris, auxerrois og pinot noir.





Ydermere bruges navnet "clevner" af nogle vinbønder i Alsace som betegnelse for pinot blanc - ikke at forveksle med klevener (de Heiligenstein), som dyrkes i et mindre område Heiligenstein; det er et lokalt navn for savagnin rose (som på den anden side af grænsen, i Baden-Württemberg, kaldes clevener eller clevner). Forvirret?







Kilder: Wine Grapes og Alsace-wine.net Denne serie kalder vi "Familien Hvid", og selvom alle slægtsled ikke er fastlagt med sikkerhed, indikerer dna-undersøgelser, at både chenin blanc og sauvignon blanc (testet her i spalterne 27. april og 11. maj) - de to druesorter, som skyldes en krydsning af savagnin med en ukendt, formentlig uddød druesort - er i familie med pinot blanc.Pinot blanc blev indtil sidste halvdel af 1800-tallet ofte forvekslet med chardonnay, og forvirringen om druesorterne fortsatte frem til slutningen af 1890'erne, da en nu accepteret forklaring om, at pinot blanc simpelthen er en mutation af pinot gris, som selv er en farvemutation af pinot noir, blev fremsat.Det er dog stadig usikkert, om pinot noir er forælder til eller afkom af savagnin.I Alsace er en vin kaldet pinot blanc ikke nødvendigvis pinot blanc. Det er tilladt at lave en vin udelukkende på sorten auxerrois og kalde den "pinot blanc". Og det er normalt at blande pinot blanc med auxerrois, som kan give vinen mere fylde og moderer syren fra pinot blanc-druerne.Det skaber kun yderligere forvirring i begreberne, at pinot blanc i Alsace også bruges som uofficielt udtryk for en hvidvin, der kan bestå af både pinot blanc, pinot gris, auxerrois og pinot noir.Ydermere bruges navnet "clevner" af nogle vinbønder i Alsace som betegnelse for pinot blanc - ikke at forveksle med klevener (de Heiligenstein), som dyrkes i et mindre område Heiligenstein; det er et lokalt navn for savagnin rose (som på den anden side af grænsen, i Baden-Württemberg, kaldes clevener eller clevner). Forvirret?

For vinen i glasset er en beredvillig løgner. Det er muligt - i mange vinområder også tilladt (og i områder som Danmark kan det ligefrem være nødvendigt) - at tilsætte vinen en mængde hjælpemidler.

I første omgang kan det eksempelvis være nødvendigt at tilsætte sukker for overhovedet at kunne gære vinen til en passende alkoholprocent. Derefter er det muligt at justere syren, at gøre vinen sødere, mørkere, mere tanninrig eller give den mere eller mindre smag af egetræ.

Allerede når druerne kommer ind fra marken, kan vinmagere vælge at bruge en bestemt gær, som fremmer særlige aromaer i den færdige vin. Dertil kommer de mere traditionelle greb som malolaktisk gæring (der omdanner vinens hårde æblesyre til den blødere mælkesyre) og lagring på gærresterne, der giver dybde i smagen og kan gøre vinen mere "kødfuld".

Derfor er det befriende og opmuntrende at opleve vinene i dagens test. Vi kommer forbi Mosel, Pfalz, Baden og Alsace, og ikke en af vinene ligner de andre. Der er bestemt blevet arbejdet med mosten i kælderen (hvor ofte støder man for eksempel ind i en fadlagret weissburgunder fra Mosel?), men vinene er gennemgående præget af sunde, modne druer, som i hvert fald spejler det klima, hvor de har vokset. Og ingen af vinene forekommer kunstige i deres udtryk.