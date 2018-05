- Stemningen er meget trist. Mange dygtige folk mister nu deres arbejde. Det er ærgerligt, at så mange arbejdspladser forsvinder, og produktionen af champignoner i Danmark falder meget markant. Det bliver ikke nemt for alle at få et nyt job i lokalområdet, hvor mange andre ufaglærte også står uden arbejde, siger Irene Christensen, faglig sekretær hos 3F Nordhøjfyn.

Veflinge: Det er slut med at dyrke champignonger i Veflinge. Egehøj Champignon har onsdag meldt ud, at produktionen lukker ned, fordi en skimmelsvamp har angrebet virksomhedens kompost, der bruges i produktionen.

Der er blevet produceret champignoner hos Egehøj Champignon i Veflinge på Nordfyn i mere end 50 år. Men nu er det altså slut.

Skimmelsvampen er ifølge virksomheden umulig at fjerne, og derfor har man valgt at lukke.

”Alternative muligheder for at få leveret kompost er undersøgt, men disse er enten økonomisk eller praktisk umulige at gennemføre. Derfor er det besluttet at ophøre med produktion af champignon, hvilket medfører, at samtlige medarbejdere relateret hertil skal afskediges,” skriver Egehøj Champignon i en redegørelse til arbejdsmarkedsrådet på Fyn.

Fyens Stiftstidende har foreløbig ikke kunne få en kommentar fra direktør Kent Stenvang.

Vi opdaterer løbende her på Fyens.dk.