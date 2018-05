Nyborg: Biblioteket i Nyborg har været uden souschef, siden Jesper Rosenkilde i foråret 2017 valgte at skifte til en stilling som leder af musikskolen i Svendborg. Men for cirka en måned siden havde Winnie Foldager, 40 år, sin første dag i jobbet, og hun føler sig allerede hjemme. Også selv om hun ikke ved særlig meget om det at drive bibliotek.

- Jeg er ikke uddannet bibliotekar. Det er heller ikke det, man har ledt efter. Der er i forvejen mange dygtige bibliotekarer ansat, og jeg skal i højere grad være med til at udvikle biblioteket som kulturinstitution, forklarer hun.

Winnie Foldager kommer fra Låsby mellem Silkeborg og Aarhus, men flyttede til Morud på Fyn sammen med sin familie, da hun gik i sjette klasse. Hun er oprindeligt uddannet bachelor i historie og anvendt visuel kommunikation ved Syddansk Universitet. Siden lavede hun tv for blandt andet DR gennem firmaet STV, før hun skiftede over til TV2, hvor hun var ansat i 12 år.

Den første halvdel af tiden var hun ansat på Kvægtorvet i Odense, siden blev hun tilknyttet tv-stationens afdeling i København, hvor også hendes mand var ansat. Da parret fik børn, steg behovet for at være tættere på naturen og på familien. Efter at have været bosat i København i en årrække flyttede parret derfor til Oure på Sydfyn.

Det første stykke tid pendlede hun til København, indtil hun fik ansættelse i en it-virksomhed. Det var først med jobbet som leder af Assens Sangkraftcenter, at hun for alvor begyndte at arbejde med kultur.

- Kultur skal ikke være flødeskummet. Det er derimod noget helt fundamentalt, og så er det et område, hvor Nyborg har formået at markere sig stærkt, bemærker Winnie Foldager.

- Et bibliotek handler om mere end udlån. Det skal fungere som en vigtig kulturel dynamo og samlingspunkt. Men Nyborg har også andre store aktører på kulturområdet, som det vil være helt naturligt at samarbejde med. En af dem er vores nabo, siger hun og kigger i retning mod slottet, som hun har udsigt til fra sit nye kontor.

Winnie Foldager vil dog også være at finde i skranken på Nyborg Bibliotek hver onsdag og hver 3. lørdag.

- Hvordan skulle jeg ellers vide, hvad folk efterspørger? bemærker hun.