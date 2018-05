Fyns Politi vil høre tysk politi, hvorvidt stenkast syd for grænsen kan have forbindelse til drab på Fyn.

Det nordlige Tyskland blev ramt af stenkast tirsdag aften og natten til onsdag tæt på grænsen til Danmark, og det holder Fyns Politi øje med.

Politiet på Fyn vil tage kontakt til de tyske kolleger for at undersøge, om stenkastene i Tyskland har forbindelse til et stenkast i 2016 ved Odense, der kostede en tysk kvinde livet.

Det siger Richardt Jakobsen, vicepolitiinspektør i Fyns Politi.

- Vi har ikke været i kontakt med tysk politi endnu, men det vil vi helt sikkert gøre for at høre, om der er tråde mellem de to sager, og så får vi et svar på, om der er noget, vi kan bruge til noget, siger Richardt Jakobsen til Ritzau.

Det ene stenkast i Tyskland kvæstede en 58-årig kvinde, og ifølge TV2 er kvinden en dansker, der bor i Flensborg, men arbejder i Danmark.

TV2 skriver, at kvinden er uden for livsfare.