Et indbrud i en villa på Klemmeløkken i Odense SV tirsdag fik en meget trist udgang, da en hundehvalp forsvandt samtidig med tyven.

Umiddelbart er det ikke muligt at vide, om hvalpen blev stjålet eller blot er stukket af efterfølgende. For det var ikke kun den der manglede, da beboeren kom hjem kort før klokken 17. Tyven havde stjålet forskellige porcelænsfigurer, efter at have brudt en havedør op. Men væk var altså også hunden, en 14 uger gammel engelsk bullterrier. Hunden, der hedder Masarati, er hvid med sorte prikker.

Bortset fra den opbrudte havedør, har tyven ikke efterladt sig mange spor. Indbruddet skete mellem klokken 11.00 og 16.49, fremgår det af politiets døgnrapport. Skulle man have set hunden i området, kan politiet kontaktes på tlf. 114.