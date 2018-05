Malaysias 32 millioner indbyggere afgør ved et parlamentsvalg onsdag om landets skandaleramte premierminister, Najib Razak, skal forblive som regeringsleder efter en omfattende korruptionssag.

Najib Razak er ved valget udfordret af den tidligere premierminister Mahathir Mohama, som i dag er 92 år, og som tidligere var mentor for den skandaleombruste nuværende regeringsleder.

Der var først på valgdagen lange køer ved valglokalerne. Det ventes, at omkring 14,4 millioner vil stemme i løbet af dagen.

Malaysias menneskerettighedskommission kritiserede dagen før valget i hårde toner landets myndigheder og premierministeren for at undergrave valgsystemet ved at uddele pengegaver.

Kommissionen siger også, at der er eksempler på, at personer ikke har mulighed for at stemme.

Valgets mest sandsynlige udfald er ifølge iagttagere et næsten dødt løb. Men en række kommentatorer mener, at Najib Razaks regering vil blive genvalgt, blandt andet fordi valgsystemet giver særlig vægt til vælgere i udkantsområder.

Valget finder sted i skyggen af en skandale omkring den statslige fond 1MDB. Fonden skal være blevet drænet for milliarder af dollar, og premierministeren kritiseres for at have placeret en del af pengene på sine personlige konti.

Najib afviser beskyldningerne, og landets rigsadvokat har renset ham.

Den 92-årige Mahathir Mohama har brugt korruptionssagen flittigt i valgkampen. Da han tidligt på valgdagen stemte i sin fødeby Alor Setar, sagde han, at han føler sig sikker på en sejr.

- Med mindre Najib snyder, tilføjede han.

Najib Razak, der retteligt hedder Haji Mohammed Najib bin Tun Haji Abdul Razak, blev valgt til premierminister i 2009.

Han er født i 1953 og har siddet i landets parlament, siden han var 23 år. Han står i spidsen for det konservative parti United Malays National Organisation, som er landets største parti.