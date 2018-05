130 interesserede mødte op til informationsmøde om nye job på Svendborg Friplejehjem.

Svendborg: Interessen for at få et job på det kommende friplejehjem i Jernbanegade er enorm. Da Danske Diakonhjem inviterede til informationsmøde om de nye plejejob, mødte der 130 op i fagforeningen FOA's lokaler i Svendborg, og den interesse kom fuldstændig bag på forstander Sten Dokkedahl. - Der var simpelthen ikke siddepladser nok i deres store sal, fortæller forstanderen, som nu er spændt på antallet af ansøgninger frem mod fristens udløb den 18. maj. 40 nye job Når alle 40 pladser på det kommende Svendborg Friplejehjem er besat, vil der være brug for følgende personale:14 social- og sundhedsassistenter (6 i dagvagt, 6 i aftenvagt og 2 i nattevagt), 19 social- og sundhedshjælpere (11 i dagvagt, 6 i aftenvagt og 2 i nattevagt) og to sygeplejersker. Derudover skal der ansættes en kontorassistent, en pedel og to køkkenassistenter. Endelig søges der socialpædagoger til beboere med en hjerneskade.



Udover forstander Sten Dokkedal er Johanne Hansen ansat som kok og køkkenleder. Hun kommer fra et job på Hospice Sydfyn.



Svendborg Friplejehjem åbner den 15. august. Han beretter om et møde med stor spørgelyst, hvor der især var interesse for det, som han har kaldt for et alternativt værdigrundlag. - Der var mange, der kom for at høre, hvordan vi vil gøre tingene på en anden måde. Vi ønsker blandt andet at bruge mindre tid på dokumentation og administration, så vi får mere tid hos beboerne, og det tror jeg, der er mange, der er tiltrukket af, siger Steen Dokkedahl.

Presset personale

Formand for FOA Sydfyn, Susan Bøg Nielsen, ser den store interesse som et udtryk for en nysgerrighed, men også som et tegn på, at personalet på de kommunale plejecentre og i hjemmeplejen er presset. - Man er presset som offentligt ansat. Der er mange opgaver, som er svære at nå, og som man for få år siden havde tid til. Det, som alle mente, var en del af velfærden på plejehjemmene, er blevet skåret væk, fordi det er sparetid, siger Susan Bøg Nielsen. Hun påpeger samtidig, at nyheden om friplejehjemmet har været "slået stort op" i pressen, og at det har øget interessen - Det bliver slået op som et sted med gulvtæpper, hvor man tager ekstra hensyn til de gamle, siger Susan Bøg Nielsen. Hvad vil du anbefale, hvis der kommer et af dine medlemmer, som er fristet af et job på det nye friplejehjem? - Så vil jeg sige: Prøv det. Men jeg ville ikke selv gøre det, for jeg synes, at de plejehjem, vi har i Danmark, skal være offentlige. Når de privatiseres, så er der nogen, der skal tjene penge på det, og de penge vil jeg hellere bruge på velfærd overfor de gamle, siger Susan Bøg Nielsen. Når alle 40 pladser på det nye friplejehjem er besat, vil der være brug for 33 social- og sundhedshjælpere og -assistenter, og så mange ledige er der ikke i Svendborg Kommune i øjeblikket. FOA-formanden ser dog ikke en fare for, at de kommunale plejecentre kommer til at mangle personale. - Vores arbejdsløshed er heldigvis lav, men lad os nu se, hvor mange der søger. Der er forskel på at møde op til et informationsmøde og så søge stillingerne, siger Susan Bøg Nielsen.

