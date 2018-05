Svendborg: De første otte beboere er klar til at flytte ind på det kommende friplejehjem i Jernbanegade.

De er blevet visiteret til en plads på plejehjemmet, og forstander Sten Dokkedahl regner med, at i alt 15 beboere vil være visiteret, når Svendborg Friplejehjem åbner den 15. august.

De første beboere er den 16. juni inviteret på rundvisning på plejehjemmet, og her kan de ikke kun se, hvor de skal bo, men også vælge den lejlighed, som de ønsker at flytte ind i.

- Der kan være nogen, der foretrækker en lejlighed på anden sal med udsigt over havnen, og der kan være andre, der ønsker at bo i stueetagen med let adgang til gårdhaven. Som de første beboere kan man selv være med til at vælge, siger Sten Dokkedahl.

Der er i alt 40 lejligheder på Svendborg Friplejehjem, og forstanderen regner med, at alle pladser er besat i starten af 2019.

Det er Danske Diakonhjem, der opfører det nye plejehjem til 88 millioner kroner på den gamle Silvan-grund mellem Jernbanegade og Korsgade. Vejle-firmaet STB Byg bygger projektet.

Danske Diakonhjem ejer i forvejen 11 friplejehjem og har derudover en driftsaftale med yderligere 11 selvejende plejecentre. Der er venteliste alle 22 steder.