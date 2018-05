Da regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF onsdag formiddag præsenterede deres nye ghettoplan med initiativer på boligområdet, der skal modvirke parallelsamfund, blev en ny ghettoliste samtidig offentliggjort.

Parterne bag aftalen er blevet enige om nye kriterier for de områder, der figurerer på ghettolisten, og det betyder, at der er kommet en ny ghetto i Odense ud over Solbakken og Vollsmose, som var på den liste, der udkom i slutningen af 2017.

Korsløkkeparken Øst, der ligger i den sydøstlige del af Odense ud til Nyborgvej, er igen blandt de områder, som bliver betegnet som et ghettoområde. Det skyldes blandt andet, at andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet er over 40 procent. Over 50 procent er indvandrereog efterkommere fra ikkevestlige lande, og så opfylder Korsløkkeparken Øst også kriteriet, at mindst 60 procent af 30-50-årige kun har en grundskoleuddannelse.

Korsløkkeparken Øst røg af ghettolisten, da regeringen i 2014 sammen med De Konservative og Liberal Alliance lavede om på, hvordan boligområder kommer på listen.