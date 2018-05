Den danske servicekoncern ISS tabte omsætning og indtjening i første kvartal. Det viser selskabets regnskab.

Tilbagegangen skyldes blandt andet negativ effekt fra valutakurser og tab af store kontrakter hos ISS, der med knap 500.000 ansatte leverer serviceydelser som rengøring, sikkerhedsvagter, ejendomsservice og catering over hele verden.

- Som forventet var vores margin påvirket af opkøb, frasalg og valutaudvikling, ligesom ind- og udfasning af væsentlige kontrakter havde indvirkning, siger selskabets topchef, Jeff Gravenhorst, i regnskabet.