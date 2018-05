- Det er en katastrofe for vores virksomhed. Tilskuddet fra Odense Kommune var en stor del af begivenheden, som vi har brugt fire år på at investere i ikke kun med penge, men også med sjæl. Vi har selvfølgelig været rystet over at fyre medarbejdere. Sådan lød det i sidste uge fra stifteren af Karrusel i Odense, Thomas Fleurquin, efter at Odense Kommune i en mail meddelte, at de formentlig ikke ville fortsætte festivalsamarbejdet i 2018.

Det er dog ikke helt slut med fest i Odenses gader i september. Fremover kommer festivalen dog ikke til at hedde Karrusel, men Generator. Den nye festival kommer også til at vare tre dage, oplyser Odense Kommune.

- Vi er stolte over at få opgaven med at skabe studiestartsfesten i Odense. Vi glæder os til at skabe en kæmpe fest for byens studerende og sætte vores markante præg på byen den første weekend i september. Festen kommer til at hedde Generator, fordi arrangører, græsrødder og studerende sammen vil generere fest, fællesskab og kreativitet, siger Anja Følleslev, formand i We Celebrate Odense.

Aftalen mellem Odense Kommune og We Celebrate Odense er netop blevet underskrevet, og i den ligger også et arrangement omkring vinterens studiestart. Foreningen bag Generator får et tilskud på 1,5 mio. kr. i 2018, og en sponsoraftale på 200.000 kr. årligt frem til 2020.

Første udgave af Generator finder sted den 6. til 8. september i Odenses gader.