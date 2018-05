Læserbrev: Kære DF Christiansborg

I skulle absolut smide tre gode mænd på gaden, for at beholde Dorthe Lynge - I valgte forkert, og har nu lokalt mistet jeres tillid.

Ingen, ej heller John Jensen (er han mon fake også?) eller Marianne Mix Larsen, kan da fortsætte deres glorificering af Dorthe Lynge.

Dorthe kender ikke til "Tom Jensen" profilen, men så pludselig er det hendes voksne datter?

Jeg sagde fra over for Dorthe Lynge, da hun ikke forstod, hun var trådt mere end ved siden af, og nær havde mistet Jesper Larsen, som alligevel endte med at gå.

Trist over at Dansk Folkepartis lokalbestyrelse valgte at gå Dorthe Lynges ærinde og dermed mistede tre gode mænd, ærgerlig over at Dansk Folkeparti på Christiansborg følte sig nødsaget til at give efter for Dorthe Lynges halvfemsindstyvende mandat.