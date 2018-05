Dankort-forbruget halter, og det vækker bekymring for, om det vigtige privatforbrug er ved at dæmpe af.

Dankort-forbruget er faldet, og det er ikke et positivt tegn for det privatforbrug, der spiller en afgørende rolle for den danske økonomi. Det viser nye tal fra Nets.

Antallet af transaktioner via dankort steg med 1,7 procent til 105,5 millioner i april sammenlignet med året før. Forbruget steg i samme periode marginalt til 31 milliarder kroner.

- Det har været en sløj start på året for privatforbruget.

- Dankortomsætningen faldt med 0,2 procent fra marts til april, når man tager højde for almindelige sæsonudsving, og dermed føjer april måned sig til rækken af skuffende tal for danskernes lyst til at svinge dankortet i år, skriver cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Signe Roed-Frederiksen i en kommentar.

Hun noterer, at Dankort-forbruget faldt med 0,7 procent i de første tre måneder af året, og at den tendens altså er fortsat.

En regelændring, der har gjort det billigere at bruge andre betalingskort, kan have spillet ind, ifølge Arbejdernes Landsbank.

- Når det er sagt, så viser data for detailomsætningen også svaghed i årets første måneder.

- Der er dog ingen tvivl om, at danskernes økonomi levner plads til et højere forbrug. Vi har i en længere periode været meget forsigtige med at bruge penge og har haft fokus på at nedbringe gæld. Der er plads til, at vi slækker lidt på forsigtigheden, skriver cheføkonomen.

Hos Nykredit venter man da også, at privatforbruget nok skal stige pænt i år. Privatforbruget er afgørende for den danske økonomi, da det sammen med eksporten er en af de største skabere af vækst.

- Ser vi videre ind i 2018 forventer vi fortsat en pæn forbrugsvækst på i omegnen af 2,0 procent. Det er en pæn, men langt fra prangende forbrugsvækst.

- Vi er altså heller ikke på vej til at tage hul på en decideret forbrugsfest. Det bør vi egentlig være ganske tilfredse med, da forbrugsfesten i midten af nullerne et stykke hen af vejen blev holdt for lånte penge.

- Det er ingenlunde tilfældet i dag, hvor danskerne fortsat sparer ganske meget op, skriver cheføkonom i Nykredit Tore Stramer.