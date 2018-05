Debat: Gå ikke med!

Læserbrev: Hvis du ikke kan afse Kristihimmelfartsdag hvert år, fraråder jeg dig at gå med til krigergravene på Torsdag, det er så gribende og rørende.

Først marcherer vi fra Torvet med Peter Most garden i spidsen og alle fanerne i æresoptoget. Når vi står ved de forskellige grave og mindesmærker og overværer kransenedlæggelse og synger for at mindes og ære de faldne, der gav deres liv for, at vi i dag kan kalde os danskere, er det svært at holde tårerne tilbage.

Når vi har været med en gang, så er vi med hvert år! Jeg var med første gang i 1969, og har kun svigtet 2 gange - og det var 2 konfirmationer/niece og nevø/ på Sjælland.

Vi ses på torsdag.