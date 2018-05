Der er strid i toppen af spansk fodbold. Atlético Madrid har fået nok af FC Barcelonas bejleri til klubbens stjernespiller Antoine Griezmann.

- Vi er trætte af Barcelonas attitude.

- At en præsident, en spiller og et bestyrelsesmedlem taler på den måde, de har gjort, om fremtiden for en spiller med en gældende kontrakt bare et par dage før en europæisk finale, det er absolut mangel på respekt over for Atlético Madrid og klubbens fans.

Sådan siger administrerende direktør i Atlético Madrid, Miguel Angel Gil Marin, til klubbens hjemmeside.

Franske Antoine Griezmann har længe været rygtet til Barcelona, og tidligere på ugen bekræftede Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, at han har mødtes med Griezmann.

Angriberen har en frikøbsklausul på 100 millioner euro. Men trods det store beløb, så kommer entransfer aldrig til at ske, hvis det står til Gil Marin.

- Atlético Madrids holdning er meget klar og er blevet præsenteret ved flere lejligheder. Ikke en eneste gang har vi forhandlet Griezmann, og vi har heller ikke nogen intentioner om at gøre det, siger han.

- For nogle måneder siden sagde jeg personligt til Barcelonas præsident, at vores spiller ikke er til salg, og at vi ikke kommer til at sælge ham, siger han.

Atlético Madrid skal 16. maj spille finale i Europa League mod franske Marseille, og nu kræver klubbens direktør arbejdsro, så Europa League-titlen kan komme i hus.

- Nok er nok. Jeg håber, at dette budskab tjener sit formål, så vi Atlético-fans kan nyde dette øjeblik og forberede os på finalen, som vi skal, siger han.