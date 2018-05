Odense HC tabte overraskende det første semifinaleopgør mod Team Esbjerg med 27-20. Tirsdag aften revancherede odenseanerne sig så med en sejr på 24-21 på udebane i Blue Water Dokken.

Afgørende for det udfald var især Mie Højlund, der med sine seks mål blev topscorer for gæsterne. Hun mener, at favoritterne fra Odense HC faktisk fik noget ud af at tabe det første opgør:

- Efter kampen i lørdags gik vi hjem med en meget tom fornemmelse. Men jeg tror på en måde, at det var godt for os at få et rap over fingrene. Den kommer ikke af sig selv denne her finale. Det skal vi arbejde hårdt for, sagde hun til Sport Fyn kort efter kampen.

Dernæst kom playmakeren med en vurdering af, hvad holdet var lykkedes bedre med i returkampen:

- Vi lykkes med at holde afstand til deres forsvar. Vi bliver ikke lukket ned så ofte som i lørdags. Vi får sluppet boldene og placeret dem meget bedre på Sandra Toft. Og så er vores forsvarsspil meget bedre i dag, vi er langt mere aggressive end sidst og giver dem ikke lov til at skyde, sagde hun.