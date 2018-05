Starten er flyttet til Stadionvej ud for klubhuset for Odense Gymnastikforening i Bolbro og forrest vil en række stærke lokale eliteløbere kæmpe om den bedste plads.

Blandt favoritterne er den 11-dobbelte vinder af Eventyrløbet, Simone Glad, som både er tilmeldt 5 kilometer og 10 kilometer. Hun kan lige nå i mål på den lange distance, inden hun skal skynde sig til starten på den korte distance.

Hos mændene er der navne som Peter Glans, Andreas Lommer, Sara Schou Kristensen og Jacob Stengaard, som vil være at finde forrest.

Men også en kendt løber, som sidste år ellers erklærede, at han stoppede sin karriere, er at finde i startfeltet. Det er Steffen Massaro fra Odense, som har haft fem sejre i Eventyrløbet.

De kommer alt efter vejrudsigten formentligt til at svede godt og grundigt på de nye ruter sammen med alle øvrige cirka 18.000 deltagere. Netop på grund af en forventet temperatur over 20 grader har arrangørerne sat et ekstra væskedepot op efter 7,5 kilometer. Det er første gang i løbets historie, og det er for at sikre, at ingen går ned på grund af væskemangel i varmen.