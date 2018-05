Stenstrup: I artiklen om Østre Landsrets dom over en 29-årig brandstifter i Stenstrup, som beskrevet mandag, forekommer der misforståelser og fejl, som hermed skal rettes:

Dels fremgår det ikke af domsreferaterne fra hverken byret eller landsret, at branden i soveværelset skulle være antændt med husholdningssprit. Der omtales kun husholdningssprit i forbindelse med et fund af et stykke papir på en hylde i et andet rum.

Dels skal der rettes et par tidspunkter, sådan at det fremgår, at den dømte forlod huset klokken 21.25, og at naboen slog brandalarm klokken 21.45. Fyns Amts Avis beklager den upræcise gengivelse af sagen. (gedde)