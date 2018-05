Odense: Rema 1000 på Skibhusvej blev tirsdag aften udsat for det, politiet kalder et kassedyk. En kvinde havde så hurtige og lange fingre, at hun klokken 18:48 så sit snit til at stikke hånden i kassen og tage, hvad hun kunne få fat i af kontanter, før hun stak af fra butikken, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist. Han fortæller, at kvinden er 20-30 år, havde langt rødt hår sat op i en knold, er omkring 175 centimeter høj og spinkel. Kassedykkeren bar hvide kondisko af mærket Nike, hvide shorts, sort fleecetrøje og hvide solbriller. Fyns Politi hører gerne fra folk, som har set kvinden.