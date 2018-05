Efter 25 minutters spil bragte Jonas Fabricius helt fortjent Munkebo i front. I stedet for at fortsætte presset og det gode spil, overlod Munkebo initiativet til gæsterne fra Tåsinge, der fem minutter senere scorede på en omstilling. Slutningen af halvlegen blev domineret af Tåsinge uden resultat.

-Hjemmeholdet var bedst spillende i anden halvleg, sagde en ærgerlig Munkebo-træner Steen Klingenberg, der især ærgrede sig over, at en opspilsfejl gav scoringschancen til Tåsinges andet mål i det 70. minut. Trods et kraftigt Munkebo pres i slutminutterne nåede bolden aldrig over målstregen til udligning. (KAI)