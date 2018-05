Der var byttet om på pladserne ved dette års generalforsamling i A/S Svendborg Avis, som er udgiver af Fyns Amts Avis. For eksempel sad den nu forhenværende chefredaktør for både Fyns Amts Avis og Jysk Fynske Medier, Troels Mylenberg, på cowboyrækken neden for podiet, hvorimod Carsten Olsen, som en gang var journalisternes tillidsmand, og som nu er avisens chefredaktør, plads ved højbordet. Der sad også direktøren over dem alle, administrerende direktør i Jysk Fynske Medier, Jesper Rosener, og bestyrelsesformand for A/S Svendborg Avis Hans Erik Nellegaard, Hesselager.

Foruden d'herrer havde en af byens advokater også noget at gøre deroppe. Henning Moritzen styrede nemlig slagets gang som generalforsamlingens dirigent.

Og det var derfor også ham, der efter formandsberetningen gav ordet til en aktionær, Hans Jørgen Hansen fra Landet på Tåsinge, der havde forberedt en lille tale om sin avis, som han synes bærer præg af for negative historier, for få historier og for lidt engagement.

- Jeg beder ikke om jubel-artikler, men man kan tale et område ned og et området op. Hvorfor gør avisen for eksempel ikke noget for at få politiet tilbage til Fyn, sagde han og understregede, at han alligevel har stor kærlighed til sin lokale avis, som han har et livslangt forhold til.

Kritikken blev vel modtaget af de tre mænd på podiet, omend de ikke var helt enige. Til gengæld var der ros fra en helt anden kant. Selveste FM Bertel Haarder (V) var nemlig inviteret til at causere om dette og hint, og han kom naturligt nok en del ind på mediernes rolle i samfundet.

- Den lokale presse er et helt nødvendigt led i folkestyret. Hvis vi ikke havde den lokale presse, ville vi være nødt til hurtigt at opfinde den, sagde han og bifaldt chefredaktør Carsten Olsens ord om at se avisen som en blanding af forsamlingshus, højskole og bladhus.

- Det er en rigtig god treklang. Hold fast i den, sagde Bertel Haarder, der selv er rundet af folkeoplysningen.

Og netop folkeoplysning var også et emne, der interesserede formanden for repræsentantskabet Uffe Strandby, Ollerup. Han ønskede en vurdering af mediernes gavn af folkeoplysning.

- Grundtvig sagde, at hvis vi skal have demokrati, så skal vi have folkeoplysning. De elektroniske medier har den svaghed, der man kun er sammen med dem, man er enige med. Det er skidt, at vi færdes i hvert vort ekkorum. Derfor er public service stadig vigtigt, lød svaret.

Og demokrati var der også denne tirsdag eftermiddag på Hotel Svendborg. Der var nemlig valg til repræsentantskabet, og ind kom tre nye, Søren Bøving-Andersen, Susanne Skov Johnson og Peter Honoré. De overtog efter Jørgen Nielsen, Frank B. Jørgensen og Benny Nürnberg, der alle måtte gå af på grund af aldersgrænsen på 70 år.