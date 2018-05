Iran vil nu forhandle med EU-landene for at fastlægge, hvordan man skal håndtere USA exit fra atomaftalen.

Iran bliver i aftalen om landets atomprogram, selvom USA trækker sig, oplyser Irans præsident Hassan Rouhani på iransk tv ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Præsidentens udtalelse falder, efter USA's præsident, Donald Trump, tirsdag oplyste, at USA forlader aftalen.

- Hvis vi opnår aftalens mål i samarbejde med de andre parter i aftalen, vil den forblive, siger Rouhani.

- Ved at forlade aftalen, har USA officielt undermineret dens forpligtelser til internationale traktater.

Aftalen blev i 2015 indgået af de fem permanente medlemmer af FN's sikkerhedsråd, Rusland, Kina, USA, Storbritannien og Frankrig, samt Tyskland, EU og Iran.

Frankrig, Tyskland og Storbritannien har tirsdag bekræftet deres støtte til aftalen, efter Trump oplyste, at USA trækker sig fra aftalen. Det samme har EU's udenrigschef, Federica Mogherini.

Hassan Rouhani oplyser, at Iran vil mødes med EU-landene i aftalen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har Rouhani bedt sin udenrigsminister forhandle med EU-landene om, hvad aftalens parter gør efter USA's exit fra aftalen.

Den iranske præsident tilføjer, at hvis de forhandlinger ikke ender tilfredsstillende, vil Iran være klar til at genoptage arbejdet med at berige uran inden for uger.

AFP citerer Rouhani for, at USA fører "psykologisk krigsførelse" mod Iran ved at forlade aftalen.