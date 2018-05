Odense HC sørgede i samarbejde med fanklubben Inferno for, at spillerne blev sendt afsted mod Esbjerg til stor fanfare.

Håndbold: Det var til romerlys, flag, båthorn og slagsange, Odense HC-spillerne drog afsted mod semifinalekampen i Esbjerg tirsdag eftermiddag. Ude foran Odense Idrætshal var en gruppe fans fra Inferno Odense nemlig samlet for at ønske deres helte god tur og vise spillerne deres støtte forud for kampen.

Fansene mødtes klokken 16 foran Odense Idrætshal og hyldede spillerne, da de kom ud og kørte afsted mod Esbjerg omkring klokken 16.30. Cheftræner Jan Pytlick tog sig tid til at takke fansene for deres modtagelse af spillerne. Han stoppede på vej ind i bussen og vendte sig mod de orangeklædte tilhængere:

- Det betyder meget for os, og vi skal nok gøre alt, hvad vi kan for at gøre det bedre end sidst, forsikrede han.

Så gik han ind i bussen, og spillerne blev vinket og sunget afsted.

Fansene samledes derefter til kaffe og kage, før mange af dem selv tog afsted omkring klokken 18 i en fyldt bus. Blandt dem, der tog med på turen, var Kitter Poulsen. Hun er sæsonkortholder og fandt det vigtigt at bakke op om sit favorithold:

- Det er fedt, at Odense er er blevet så godt repræsenteret på landkoret inden for damehåndbold. Så nu skal pigerne bare vide, at vi er her fra nu og hele vejen igennem. Det er første gang, jeg har oplevet det her, sagde hun.