Chefredaktør Carsten Olsen, Fyns Amts Avis, glæder sig over den lokale avis' gennemslagskraft på Sydfyn. Det samme gør bestyrelsesformand for A/S Svendborg Avis Hans Erik Nellegaard, der på den årlige generalforsamling også kan lancere 10 procents udbytte til aktionærerne.

Svendborg: Chefredaktør Carsten Olsen, Fyns Amts Avis, smed store tal på bordet, da han tirsdag talte til aktionærerne i A/S Svendborg Avis ved den årlige generalforsamling. - Vi har haft 2,2 millioner sidevisninger på faa.dk - bare her i april. Det er dog alligevel en sjat, sagde han. Han fortalte, at han som chefredaktør ofte bliver mødt med et lidt medlidende blik, når folk spørger, hvordan det går med avisen. For det er jo ingen hemmelighed, at der ikke er så meget salg i de gode gamle papiraviser mere. Læsere og annoncører vil heller være på internettet. Sidevisninger En sidevisning forstås som, hver gang en læser klikker på en side på faa.dk.Samme læser kan altså godt klikke på flere sider, og derfor er antallet af sidevisninger ikke proportionalt med antallet af læsere.



Dog er aprils 2,2 millioner sidevisninger på faa.dk mange. (red.) - Men det går faktisk alligevel godt med Fyns Amts Avis. Takket være nettet når vi ud til flere end nogensinde, og vi opfylder så rigeligt vores publicistiske formål. Jeg er ubeskeden nok til at påstå, at det er, fordi vi laver lokaljournalistik, der er værd at læse, sagde Carsten Olsen. Som eksempel nævnte han Fyns Amts Avis' dækning af kommunalvalget i efteråret. - Vi holdt 20 vælgermøder på 20 dage. Små og store. Det foregik for eksempel i en skolegård i Svendborg, i en buldermørk vejgrøft på Thurø, i Borgerhuset i Rudkøbing og på havnen i Marstal en iskold aften, hvor over 100 mennesker mødte frem. Derudover havde vi tre store afslutningsdebatter, og der er heller ingen tvivl om, at vi på selve valgnatten var nyhedsførende, da vi sendte live fra rådhusene i Rudkøbing, Ærøskøbing og Svendborg. - Så kommunalvalget er om noget et godt eksempel på, at avisen er det klister, der holder sammen på det nære demokrati. Det er store ord, men jeg mener dem, sagde han. Chefredaktøren løftede også sløret for kommende redaktionelle tiltag, som blandt andet skal gøre avisen og dens journalister mere synlige i de tyndt befolkede områder. - Vi skal skabe fællesskaber og selv være en del af dem. Vore redaktioner skal være huse, hvor folk samles, og vi har planer om at sende redaktionerne ud i de kroge af vores dækningsområder, hvor vi ikke kommer så tit, sagde Carsten Olsen. - Vi kunne også tænke os at etablere en egentlig læserredaktion, hvor læserne er redaktører og journalister. Vi har jo allerede 21 lokale klummeskribenter, hvilket er ret mange og i øvrigt enestående i dansk presse. - Så jo tak, det går faktisk rigtig godt, sagde han.

Fornuftige tal