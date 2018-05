Onsdag eftermiddag vil fynske gymnasieelever protestere mod undervisningsminister Merete Riisagers fraværspakke. Eleverne mener ikke, at pakken har det rigtige fokus, og at den vil øge presset på eleverne.

Undervisningsminister Merete Riisager (L) vil have fraværet i danske gymnasier sænket. Derfor fremlagde ministeren mandag en fraværspakke med fem tiltag, der skal komme pjæk til livs. Blandt punkterne er centrale retningslinjer for registrering af fravær, lokale måltal for sænkelse af fravær og en øvre grænse for, hvornår fraværet skal koste SU'en.

Gymnasieeleverne selv er ikke vilde med ideen, og de mener, at pakken mangler fokus på årsagerne til fraværet. Også på Fyn er eleverne utilfredse, og derfor har Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Fyn kaldt til protest i Kongens Have onsdag klokken 17.

- Det er vigtigt at se på baggrunden for fraværet og ikke bare på tal. Vi mener, at Merete Riisager prøver at slippe på en billig måde. Vi synes også, at fraværet kunne være lavere, men vi mener, at det er for nemt bare at se på tal og ikke på årsagen, siger formand for DGS Fyns Jonas Thomhav.