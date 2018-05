Håndbold: Ved det indledende semifinaleopgør i Odense Idrætshal i lørdags kårede Odense HC og fanklubben Inferno årets fan. Valget faldt på Semsi Cicek. Hun er orange i hjertet og skaber god stemning i hallerne, fremgår det af klubbens hjemmeside.

Odense HC er repræsenteret med otte spillere i den landsholdstrup, Klavs Bruun Jørgensen annoncerede mandag. Seneste skud på stammen er venstre fløjen Freja Cohrt. Landsholdet skal spille EM-kvalifikationskampe mod Slovenien og Island henholdsvis 30. maj og 2. juni.

Der var gang i den på lægterne ved Blue Water Dokken til semifinalen tirsdag aften. Anderledes forholdt det sig 23. april, hvor Team Esbjerg blev henvist til at spille holdets sidste og afgørende hjemmekamp i slutspillet i Lerpøthallen i Varde. Årsag: Den normale hjemmebane blev brugt til en dart-turnering.

Et par talenter fra Odense HC, Althea Reinhardt og Mette Tranborg, blev tirsdag nomineret på hver deres position i kategorien bedste unge kvindelige håndboldspiller i verden. Det er Handball Planet, der står bag prisuddelingen.

Den 35-årige fodboldspiller Rafael van der Vaart fra FC Midtjylland har kampe for det hollandske landshold, Real Madrid og Tottenham på CV'et. Tirsdag var han i Blue Water Dokken til håndbold. Hans kæreste er Team Esbjergs stjernespiller Estavana Polman, der sad over med en skade. Parret er bosat i Esbjerg, og van der Vaart åbnede for nylig op for, at han kan komme til at spille for byens hold næste sæson.