Musical

Der skal udvælges to drenge til begge roller. Og kravene er store.

- Vi afholder snart audition til to af forestillingens roller, der skal besættes med drenge på 10-12 år, siger teaterchef Søren Møller.

Fredericia: Drenge, der drømmer om livet på scenen og i junglen, får nu snart chancen for at være med i Fredericia Teaters kommende stormusical, "Tarzan".

Fredericia Teater har adskillige gange haft børn med i forestillinger.

Senest er det helt aktuelt i "Prinsen af Egypten," hvor Abigail Baunbæk Wallington og Naomi Victoria Sacara Gulløv spiller unge Miriam, og Mathias Abraham Rasmussen og Theo Brandt spiller unge Aaron.

For at sikre de unge skuespilleres velbefindende i den travle teaterproduktion, har teatret ansat en såkaldt company manager, der sørger for en række praktiske forhold.

De fire drenge, der ender med at blive udvalgt, kan se frem til en hel del hårdt arbejde - men også en oplevelse ud over det sædvanlige, når millionmusicalen ruller over de skrå brædder i Fredericia med en scenografi, der er større end nogensinde før.

Forestillingen, der har premiere 5. oktober, har allerede solgt 26.000 billetter. Forestillingen solgte 3331 billetter allerede den første dag. Det er det højeste førstedags-salg på Fredericia Teater nogensinde.