Almene boliger

Finansieringen af regeringens ghettoudspil kan få alvorlige konsekvenser for de almene boliger landet over, selv om tirsdagens politiske aftale udløste lettelse i de almene boligforeninger. Allerede godkendte renoveringsprojekter for 13 mia. kr. i ikke-udsatte områder står lige nu på venteliste - og risikerer at blive stående i venteposition eller slet ikke blive gennemført.

Men hvordan hænger regeringens ghettoudspil sammen med de almene boliger? Avisen Danmark gennemgår her problematikken.

1 Landsbyggefonden fører en venteliste over godkendte renoveringsprojekter af almene boliger i fondens renoveringsstøtteordning. Pr. 1. januar 2018 er der godkendt renoveringer for i alt 20 mia. kr. til almene boliger i Danmark, hvoraf syv mia. kr. er afsat til almene boliger i udsatte områder, og de resterende 13 mia. kr. er afsat til almene boliger i ikke-udsatte områder. Projekterne er vurderet og godkendt til støtte af Landsbyggefonden, da der er tale om nødvendige renoveringer, der ikke kan løftes lokalt. Da de godkendte projekter ikke kan rummes inden for de bevillinger, der blev afsat i forbindelse med boligaftalen fra 2014, afventer renoveringsprojekterne derfor støtte fra den næste boligaftale, der skal forhandles på plads efter næste folketingsvalg i 2019. Aftalen fra 2014 går til og med 2020.

2 Puljen på 20 mia. kr., der pr. 1. januar i år er godkendt til renoveringer, forventes ifølge BL (Danmarks Almene Boliger) at stige til 29,1 mia. kr. ved udgangen af 2020, da det vurderes, at der årligt vil være en tilgang til ventelisten på ca. tre mia. kr. Samtidig viser Landsbyggefondens seneste behovsanalyse (fra 2017) et årligt renoveringsbehov i den almene sektor på 5,5 mia, kr. Det tal er realistisk, mener BL, da observationer viser, at Landsbyggefondens renoveringsordning i årene 2013-2017 har været på knap 5,6 mia. kr. årligt.