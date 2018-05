Ghettoplan

Boligforening AAB af 1938 i Horsens har fået trykket taget af nervesystemet. Et politisk forlig tirsdag har ændret finansieringsplanen og mindsket regningen til lejerne. Det har givet genoplivning til truede renoveringsplaner for millioner.

Renovering: Pyha. Så kan de tage luft ind igen i Arbejdernes Andels Boligforening i Horsens. Lige siden regeringen lancerede sit ghettoudspil, som Landsbyggefonden skulle spytte 12 mia. kr. i, har panderynkerne haft karakter af bjerglandskaber hos ledelsen i boligforeningen AAB af 1938 Horsens. Her er man aktuelt i gang med en 100 millioner kroners renovering af en af afdelingerne, og to andre til i alt 350 mio. kr. er planlagt. De så aldeles vingeskudte ud med regeringsudspillet, der ville ghettoer og parallelsamfund til livs, og som yderligere indeholdt et stop for den statslige ydelsesreduktion - en slags huslejetilskud - på en halv mia. kr. om året. “ Så kunne vi bare sidde her og se, at de ville stjæle pengene. Det var det, der var tale om, for det er lejernes opsparede midler, de ville forgribe sig på for at betale regningen for en gennem mange år mislykket integrationspolitik. Steffen Møller Borgbjerg, direktør i AAB af 1938 Horsens Men mandag aften satte Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en kæp i regeringens finansieringshjul. Regeringen må finde pengene på anden vis, lejerne skal ikke betale gildet, sagde de. Dagen efter, tirsdag eftermiddag, indgik regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og De Radikale et forlig, der fjerner to mia. kr. af af Landsbyggefondens bidrag. Og som fastholder ydelsesreduktionen. - Det er vi glade for, for vi er på spanden, hvis ikke vores renoveringsplaner kan finansieres af Landsbyggefonden. Så havde vi måttet droppe dem helt eller fordoble huslejerne, begge dele ville have været katastrofalt. Den fare, mener jeg er drevet over. Især fordi afskaffelsen af ydelsesreduktion er droppet, for det ville have drænet kassen. Og fordi landsbyggefondens bidrag til ghettoplanen er skåret fra 12 til 10 mia. kr. og nu er mere specifikt målrettet renovering, siger Steffen Møller Borgbjerg. Han er direktør i AAB i Horsens, der har 1650 lejemål med cirka 5000 beboere rundt om i byen.

Regningen for mislykket integration

Sammen med AAB Horsens' lokalinspektør Ove Dam viser han rundt i det næste renoveringsprojekt, Sønderport afdeling 1. Det er AAB's første afdeling i Horsens overhovedet, opført i 1938. - Bygningerne er vedligeholdt gennem årene, men er efterhånden stærkt nedslidte dér, hvor man ikke rigtig kan se det: varmeanlæg, vandforsyning, kloaksystemet, faldstammer, isolering, utidssvarende og små køkken- og toiletforhold og dårlig tilgængelighed for ældre og dårligt gående, siger Ove Dam. En gennemgribende renovering var planlagt til at gå i gang i 2020. Med regeringens oprindelige udspil ville det minimum blive udskudt til 2030, mener de. - Det er vildt at tænke på for ikke mindst Sønderportafdelingens vedkommende. Den var betalt ud for 50 år siden. De penge, beboerne har betalt i leje siden, er reelt sparet op i Landsbyggefonden til brug til eksempelvis de renoveringer, vi nu har så hårdt brug for. Og så kunne vi bare sidde her og se, at de ville stjæle pengene. Det var det, der var tale om, for det er lejernes opsparede midler, de ville forgribe sig på for at betale regningen for en gennem mange år mislykket integrationspolitik, siger Steffen Møller Borgbjerg.

Modsat effekt