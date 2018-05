Fodbold: Den tidligere OB-angriber Thomas Mikkelsen får svært at komme tilbage til den skotske Premier League med sin klub Dundee United. I den første af to playoffkampe mod Livingston tabte United 2-3 hjemme på Tannadice Stadium. Mikkelsen udlignede efter tre minutter gæsternes hurtige mål. United fik kort før tid udvist anfører Willi Flood og får svært ved at vende billedet, når holdet mødes igen fredag aften i Livingston, der er en nybyggerby lidt øst for Edinburgh. Dundee United sluttede treer i 1. division, hvorfra St. Mirren rykkede direkte op. United vandt første play-off-hurdle samlet over Dunfermline, der sluttede firer. Vinderen af Dundee United-Livingston-duellen møder nummer næstsidst i Premier League i to kampe om en billet til øverste række. (nab).