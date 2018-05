Bordtennis: OB-Bordtennis damehold, der vandt den første semifinale mod Greve med 6-4, kan onsdag aften med en ny sejr spille sig i DM finalen.

Det rutinerede hold, der består af Trine Grauholm, Charlotte Polk, Karin Kruse Rytter og Mette Nielsen, møder et ungt Grevehold med de tre teenagere Louise Andersen, Line Tækker Tarbensen og ex-OB'ere Louise Jacobsen.

Det bliver spændende, om de rutinerede kræfter eller de unges energi, der trækker det længste strå.

Ved sejr til Greve spilles den tredje og afgørende kamp onsdag d. 23. maj ligeledes i Kasernehallen.

OB-Bordtennis' herrehold, der blev en suveræn vinder af 2. division kreds 1, spiller ligeledes onsdag d. 9. maj kl. 19.00 i Odense Kasernehal mod Rønde fra Djursland, om oprykning til 1. division. Her afgøres oprykningen i en og samme kamp. OB's trup består af de rutinerede Rasmus Klein-Døssing, Micke Mattiasson og Frederik Dalager samt de unge talenter Noah Hvid, Lukas Bonderup, Jakob Nielsen og Jens Klein-Døssing.

Der er således lagt op til en spændende aften onsdag d. 9. maj med dobbeltprogram i den intime Odense Kasernehal og forhåbentlig med succes for OB-Bordtennis' to hold.

For damerne med finaleplads som mål og for herrerne med målsætning om i næste sæson at spille i 1. division - i øvrigt til den tid forstærket af den tidligere OB'er og landsholdsspiller Morten Hyrup Rasmussen, der allerede har meddelt, at han i næste sæson igen stiller op for sin barndomsklub OB-Bordtennis.

Dobbeltarrangementet i Odense Kasernehal onsdag indledes klokken 19.00.