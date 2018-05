Erhvervsliv

Assens: Vang & Karlskov. Det er navnet på et nyt firma og resultatet af en fusion mellem de to grafiske virksomheder Fyns Skilte Design i Assens og Karlskov Skilte ApS i Middelfart.

Christian Vang Nielsen etablerede sig i august 2013 sammen med en kollega i lokaler på Tobaksvej i Assens. I januar 2015 blev han eneejer af firmaet Fyns Skilte Design, der har oplevet tre år med stigende vækst.

Christian Vang Nielsen, medindehaver af firmaet Vang & Klarskov

53-årige Henrik Karlskov åbnede for tre år siden virksomheden Karlskov Skilte ApS på Mandal Allé i Middelfart. Henrik Karlskov havde inden da arbejdet 22 år i it-branchen, og han har også en fortid i bilbranchen.

Henrik Karlskov og Christian Vang Nielsen har arbejdet sammen de sidste tre år, så begge har et godt kendskab til hinanden. Siden 2015 har Christian Vang Nielsen, 45 år, været underleverandør til Henrik Klarskovs firma i Middelfart.

Fusionen mellem de to virksomheder skal være med til at styrke Vang & Karlskovs position i et stærkt konkurrencepræget marked. Målet er på sigt flere ansatte i både produktions- og salgsdelen.

- Indenfor det sidste år har jeg udvidet lønnumrene i mit firma til dobbelte. Vi er nu seks ansatte, fortæller Christian Vang Nielsen.

- Hvis en virksomhed ikke har mulighed for at ansætte en fast marketingmedarbejder, hjælper vi virksomheden med de marketingrelaterede opgaver ved at tilbyde "én kunde - én kontakt". Vi har de rette samarbejdspartnere, uanset hvad opgaven går ud på, lyder det fra Henrik Klarskov og Christian Vang Nielsen.