Gårdbutik

Grunden til gårdbutikken på Torup Bakkegård nord for Sandager blev lagt af ægteparret Jacobsen for 55 år siden.

I køledisken findes der en tysk hvidvin, der ifølge Helle Brejnholt Jacobsen egner sig særdeles godt til at drikke til aspargesretter. Vinen - en Asparges Silvaner - er let i smagen og derfor en god ledsager til netop asparges.

I takt med at der er kommet flere og flere produkter på hylderne, er gårdbutikken blevet større og større, og i dag er butikken udvidet til også at omfatte et bredt sortiment af specialprodukter og delikatesser.

Sandager/Torup: I dag vrimler det med gårdbutikker rundt om på Fyn, men gårdbutikken på Torup Bakkegård lidt nord for Sandager var faktisk en af de første af sin slags. Den kan skrive sin historie helt tilbage til 1963, da ægteparret Dorte og Jacob Jacobsen på Torup Bakkegård begyndte at vaske, klargøre og sælge asparges fra stalddøren på gårdspladsen.

Gårdbutikken åbnede for den nye sæson for et par uger siden, og Helle Brejnholt Jacobsen kan berette om flere nyheder i butikken i år.

- Vi har gjort lidt mere ud af at have forskelligt tilbehør i butikken. Vi har blandt andet laks fra Fanø, øl fra Ørbæk Bryggeri, sennep fra Bornholm, most fra Haarslev Møllegaard, spansk skinke og ægte fynsk rygeost fra Thrane/Kirkeby, siger Helle Brejnholt Jacobsen.

En anden nyhed er, at kunderne i denne sæson har mulighed for at købe en kop god kaffe i gårdbutikken, og hvis den søde tand også skal fodres, kan kunderne supplere med et stykke lækkert kage, der leveres af en konditor i Middelfart. Kaffe og kage kan nydes ved bænkene på gårdspladsen - når ellers vejret tillader det - og til børn og barnlige sjæle kan gårdbutikken tilbyde økologiske is fra firmaet Hansens Flødeis.

Kunderne kan betale både kontant og med Mobilepay i gårdbutikken.

- Vi vil gerne være endnu mere i gårdbutikken i år for at betjene kunderne personligt, for vi regner også med at kunne servere flere smagsprøver for kunderne, siger Helle Brejnholt Jacobsen.