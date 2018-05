Krydstogtbesøg

Krydstogtbesøg 2018 10. maj (Kr. Himmelfartsdag): Braemar fra rederiet Fred. Olsen8. juni: Ocean Majesty fra rederiet Majestic International 9. juni: Saga Sapphire fra rederiet Saga 16. juni: AIDAcara fra rederiet AIDA 2. juli: Viking Sun fra rederiet Viking 1. august: Serenade of the Seas fra rederiet Royal Caribbean 1. oktober: Viking Sky fra rederiet Viking

Interessen for krydstogtanløbene har tidligere år været stor blandt borgere i Fredericia og omegn, som ofte også strømmer til krydstogtkajen for enten at tage imod skibene eller vinke farvel ved afgang. I år forventes ikke at være en undtagelse.

- I år vil vi i høj grad se frugten af det store arbejde, som vi har igangsat for at udvikle Fredericia som krydstogtdestination. Vi er stolte af at være en af landets mest populære anløbsbyer, og det er et godt tegn på, at der er gang i vores lokalområde. Krydstogtanløb er endnu en måde, hvorpå vi kan brande os som en attraktiv og spændende kommune at være såvel borger som turist i, skriver borgmester Jacob Bjerregaard (S) i en pressemeddelelse og forklarer, at de mange aktiviteter er et resultat af et samarbejde mellem Fredericia Kommune, ADP, Kanalbyen, Fredericia Shopping, frivillige, foreninger, guider og butiksindehavere.