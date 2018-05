- Det skyldes selvfølgelig, at vi sælger prinsen egne vine her.

- Vi venter bare på at få kommunens endelige tilladelse, så er vi klar til at rykke ud, fortæller Henrik Lund.

Hos Vinspecialisten i Østergade i Assens er indehaver Henrik Lund så småt ved at være klar til sommeren. Som noget helt nyt har han planer om at rykke et par borde ud foran butikken, og på den måde udvide vinbaren, så man kan nyde både vin og sommer på en gang.

Efter forretningen flyttede i nye og større lokaler har den musikglade vinspecialist for alvor fået mulighed for at præsentere musik for sine kunder og give dem en kombineret musik- og vinoplevelse.

- Jeg gør det ikke for pengenes skyld. Jeg gør det, fordi jeg er vild med musik, fortæller Henrik Lund.

Til de to kommende livekoncerter, der løber af stablen i efteråret, har han inviteret "Ukendt - under andet navn" og "De efterladte".

Det er to bands, som han kender godt, og som han holder af. Derfor vil han gerne sprede kendskabet til deres musik.

Generelt har Henrik Lund et bredt netværk, som han trækker på, når han arrangerer musik i sin vinforretning.

- Jeg har en bekendt, der arbejder med amerikanske musikere. Dem er han god til at trække til Danmark, og jeg siger altid ja, når han ringer og spørger, om der er plads til en koncert hos mig.