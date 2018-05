Den nordiske power i Restaurant Roulv er nærmest til at tage og føle på. Det er på en gang råt og forfinet, når råvarer fra vikingetiden møder nutidens køkken. Den vikingeinspireret restaurant er blevet et populært udflugtsmål, og det har givet administrerende direktør Daniel Juul mod på mere. Håbet er, at åbne et hotel i nordisk stil lige over for restauranten. For her bliver retterne serveret som en helstøbt oplevelse.

Han er administrerende direktør af Restaurant Roulv og Marcussens Hotel, hvor restauranten har hjemme. Det er desuden ham, der fik ideen til at åbne et sted i vikingernes tegn for to år siden.

Daniel Juul, 44 år. Direktør for Marcussens Hotel i Assens siden 2009. Tidligere køkkenchef på Hotel Ritz i Aarhus. Opvokset i Næsby. I dag bor han i Odense sammen med sin kone Anne Juul, og deres to børn på 17 og 13 år.

Historien ligger i detaljen. Det handler ikke om at servere mad som i vikingetiden, men om at lade sig inspirere af de råvarer, der blev spist på den tid.

Blandt andet har man fundet ud af, at vikinger også jævnede deres sovs med mel, og at lerstel blev bragt med hjem fra togter i Norge. Man har altså ikke kun spist af træbræt- og tallerkener.

Vikingerne har ikke kun sat deres præg på Assens og oplandet, de har også sat deres præg på Daniel Juuls krop. Med sin personlige interesse i historien har han valgt at udsmykke sin krop med vikingetegn og runer. Åbningen af Restaurant Roulv har desuden givet ham en mulighed for at fordybe sig i historien, og meget tyder på, at vikingerne ikke var så enfoldige, som man eller skulle tro.

- Roulv er en af de første og største vikinger, som man kender navnet på. Der er ingen tvivl om, at han har haft stor betydning for både området og historien, og det synes jeg er vigtigt at minde om, fortæller Daniel Juul og tilføjer;

Der er fundet spor efter vikingen Roulv flere steder på Fyn. Men ifølge to indskrifter på runesten fundet i Helnæs og Flemløse ved Nordfyn, var Roulv næsboernes gode - en slags præst og høvding der regerede over et kæmpe område. Man får en fornemmelse af strækningen, hvis man tænker på, at stenene blev fundet 14 kilometer fra hinanden.

På Roulv bliver historien taget seriøst, og tjenerne kan deres fakta til fingerspidserne. Hvis gæsterne spørger - hvilket de ofte gør, får de som regel et fyldestgørende svar og en anekdote med på vejen. Men det handler mindst lige så meget om maden - de gode, lokale råvarer der er med til at tegne et billede af de gamle forfædre. I takt med forårets indtog bliver roer og knolde skiftet ud på tallerknerne. I stedet bliver der gjort plads til brændenælder, ramsløg og alt det andet, naturen bugner af. Nordiske fisk, røget lam og ikke mindst hestekød.

- Der er ikke noget, vi er bange for at servere. Hvis de spiste det dengang, serverer vi det også nu. Men vi har respekt for, at heste er et følsomt emne for mange gæster. De ser det som et kæledyr mere end et måltid, og i de tilfælde sørger vi selvfølgelig for alternativer. Men det er nu sjældent, det bliver nødvendigt. Ofte vil gæsterne gerne smage på retterne, og så viser det sig, at de rent faktisk synes det er lækkert, fortæller Daniel Juul.

På den måde rykker Roulv ved grænserne og udfordrer sine gæster.

Menuen skifter fra dag til dag, og sæsonen har alt at sige. For selvom det handler om at give gæsterne en oplevelse, så er maden en mindst lige så vigtig del af oplevelsen. Roulv vil være kendt for sine madoplevelse. På sigt håber Daniel Juul også, at han kan give sine mange gæster en fuldendt oplevelse med et helt ophold i nordiske omgivelser.

- Vi har givet et bud til kommunen på lokalerne til et nyt, nordisk hotel. Vi venter bare på, at det hele falder på plads, så vi kan komme i gang, afslører Daniel Juul.

Roulv har allerede den særlige nordiske stemning, der er både enkel, rå og hyggelig på samme tid. Hotellet skal indrettes i samme stil.

- Det skal været et nordisk hotel, så man skaber en rød tråd mellem restauranten og hotellet. Det skal være unikt, og noget de ikke kan opleve andre steder, fortæller Daniel Juul om fremtidsplanerne.