Selvom kaffe ofte forbindes med noget, der kan købes på langt de fleste gadehjørner, så er den daglige kop kaffe forbundet med dybtliggende vaner hos hver enkelt person. Det fortæller Sine Klejs Gren fra Holy Bean i Aarup. For hende er kaffe noget helt særligt, og der er intet tilfældigt ved en god kop kaffe. Det budskab forsøger hun at udbrede til danskerne, når hun sælger sine lysristede bønner af den bedste kvalitet.

Det smages knap så tydeligt, hvis man rister bønnerne mørkt. Men det er også med til at fremdrive den bitre smag, som ofte overdøver alle andre smagsnuancer i kaffen - og ikke mindst får folk til at forsøde kaffen med mælk eller sukker.

- Man kan sammenligne kaffebønner med æbler. Hvis der er stødpletter og ormehuller har det betydning for smagen. På samme måde kan kaffebønner have insektbid og solbrændinger, der forurener kaffesmagen, forklarer Sine Klejs Gren.

Cederfeldsgade 18A, 5560 Aarup.Holy Bean har eksisteret siden 2014 og blev startet af Sine Klejs Gren og Bo Haulund Nielsen.Mikroristeriet startede i et lille baglokale, men er i dag flyttet ind i det gamle elværk i centrum af Aarup.Forretningen er stødt voksende, og Holy Bean planlægger at udvide produktionen yderligere, men det er dog planen, at det skal forblive et mikroristeri.Kaffen er som udgangspunkt økologisk, men kvalitet kommer før økologi, så det afhænger først og fremmest af, at de kan få den rette kvalitet hjem.Holy Beans kaffe kan købes i udvalgte butikker i trekantsområdet, men man kan også besøge risteriet i Aarup, hvor man både kan købe kaffe og kaffeudstyr, og ikke mindst se ristningen af bønnerne. Sidst men ikke mindst kan kaffen købes på www.holybean.dk , hvor man også kan læse meget mere om den forskellige kaffe.Følg risteriet på Facebook under navnet "Holybean" og på Instagram under navnet holybeandk.

Sine Klejs Gren har ikke altid været vild med kaffe. Der var engang, hvor hun vidste mere om mælkeskum end om den kaffe, hun hældte mælk i mønstre i. Sådan er det ikke i dag. I den gamle elfabrik i Cederfeldtsgade i Aarup har hun åbnet et mikroristeri sammen med sin partner Bo Haulund Nielsen. Men det er hende, der står for ristningen af de nøje udvalgte bønner. Nøje udvalgt, fordi Sine Klejs Gren med tiden har lært, hvor stor forskel der er på kaffe afhængigt af, hvor det er dyrket, og hvor stor betydning det har, hvis bønner har skønhedsfejl og defekter.

- Det var meget tilfældigt, at jeg fik øjnene op for kaffe, og sådan er det ofte for folk, der første gang drikker en kop kaffe uden mælk. De opdager, at de kan lide den, helt som den er, og at det formentlig skyldes ristningen.

Det var blandt andet den bitre smag, der var skyld i at Sine Klejs Gren ikke brød sig om kaffe i mange år, men i sit job som barista opdagede hun, at kaffe kunne have mange flere nuancer end brun og bitter.

Men det er ikke en opdagelse, der kommer af sig selv. En stor del af Sine Klejs Grens job er at oplyse og fortælle historien om den gode kaffe. Hun anbefaler alle sine købere, at gå ind på risteriets hjemmeside og læse om kaffen de har købt, for dens historier varierer alt efter, hvor den har groet. Men fælles for alle kafferne hos Holy Bean er, at de er nøje udvalgt af Sine Klejs Gren og Bo Haulund Nielsen. De bliver valgt efter kaffebondens dyrkning og behandling af bønnerne, for det er her, det hele starter.

- Vejr og vind har alt at sige, og det kan være svært at gøre noget ved. Men der er også mange andre faktorer, der spiller ind, og her kan kaffebonden gøre meget for det endelige resultat, fortæller Sine Klejs Gren.

Hun sammenligner det med en almindelig dansk landmand. Den eneste forskel er produkterne, de dyrker på deres marker og farme.

- Kaffebonden har en kæmpe viden om kaffe og kaffeproduktion, men det er vores opgave at fortælle dem, hvordan vi gerne vil have kaffen, og hvordan vi rister den. Det er et utroligt vigtigt samarbejde, og derfor er den tætte kontakt også vigtig.