Christian Heller har været naturvejleder i Assens Kommune siden 2015. Han er uddannet lærer og bor ved Glamsbjerg. Naturområdet, han har valgt at vise frem, ligger dog i et andet hjørne af kommunen, nemlig tæt på Aarup og Gelsted. For Klakkebjerg og Brænde Ådal rummer med sit kuperede terræn noget unikt, mener naturvejlederen.

Christian Heller klapper med let hånd ovenpå den store tue, hvor hundreder af røde skovmyrer ligger i den tidlige formiddagssolen og varmer op til dagens arbejde. Da han tager hånden til sig igen, har håndfladen fået en skarp, stikkende lugt, der minder om eddikesyre. Det er myrernes forsvar, som Heller er blevet udsat for. - Myresyre gør ikke noget på vores hånd, men forestil dig, at du er en grævling og kommer med hovedet først. Så skal du nok hurtigt få trukket snuden til dig igen, siger han med et dybt grin. Den store myretue ligger i skoven ved Klakkebjerg og Brænde Ådal, hvor den 37-årige naturvejleder har lovet at vise rundt. For det er et område, som kan byde på naturoplevelser, som man ikke kan få på samme måde andre steder. - Jeg kender ikke andre steder i Danmark, hvor man får så forskelligartet natur på så lidt plads, siger Christian Heller om området, som ligger godt tre kilometer fra Gelsted og er et af de eneste steder på Fyn, hvor der gror lyng. Vores tur starter ved en spejderhytte for foden af et overdrev på en dag i april, som har besluttet sig for, at den vil springe foråret over og gå direkte til sommer. Området er kuperet, og på hver bakketop står store, gamle ege og andre bøgetræer og giver skygge. Normalt går der kvæg på overdrevet, men i dag er der ingen dyr. De er ikke kommet på græs endnu, mener Christian Heller, men selvom det endnu kun er midt på foråret, er der overnattende i shelteren. Vi går udenom, så vi ikke vækker de sovende friluftsmennesker.

Altseende øjne

Området langs Brænde Ådal og Klakkebjerg er i sandhed omskifteligt. I løbet af vores knap fire kilometer lange tur går det fra de bakkede overdrev til skov med de stejleste skråninger ned mod Brænde Å. Med sine 28 kilometer fra udspring til hav er det den længste på Vestfyn. Den er også umanerligt smuk, som den tager sig ud denne dag, hvor både birk og bøg er lige ved at springe ud. Ådalen, som nogle steder er 20 meter dyb, markerer områdets laveste punkt, mens overdrevet på sit højeste hæver sig 71 meter over havet. - Som åen bugter sig gennem landskabet, er den et godt levested for isfuglen, forklarer Christian Heller, som plejer at se den lille fugl med den metallisk blå overside og røde mave hvert år. De små mudderskrænter langs bredden er gode til at bygge reder i, og på grenene over vandet kan isfuglen spejde efter fisk. Det er svært ikke at blive revet med, når Christian Heller fortæller og hans øjne ser alt, virker det til. Fra jordbien, der forlader sit underjordiske hjem, og vorteroden i skovbunden til kaprifolie og vedbend, som slynger sig op ad løvtræerne i deres stræben mod himlen. - Jeg var spejder som dreng og har altid interesseret mig for naturen, fortæller han. Han er oprindeligt fra Herning-egnen, og flyttede til Fyn for at uddanne sig til lærer. Siden er han blevet boende på Fyn. For der er noget særligt ved den fynske natur, mener Heller. - Det er ikke, fordi der ikke er spændende eller smuk natur ved Herning, men den er mere umiddelbart smuk på Fyn. Den fynske natur er enormt nem at nyde.

Naturkur mod stress