Det hele sidder i hænderne. Gennem 30 år har Esben Lyngsaa Madsen trukket de store navne i dansk og skandinavisk samtidskunst til Tommerup, hvor de trækker på hans håndværksmæssige ekspertise. Han er håndværker først og fremmest, og desto større var æren, da han sammen med hustruen Gunhild Rudjord i foråret blev slået til ridder for mange år i keramikkens tjeneste.

Esben Lyngsaa Madsen holder sine hænder frem. Det er heri, magien sidder. I 40 år har de tjent ham i keramikkens navn, og i årtier har de trukket en række af landets største kunstnere til Tommerup Keramiske Værksted for at trække på keramikerens ekspertise og værkstedets specialbyggede ovne, der har skubbet grænserne for keramikernes formåen. I 30 år har han stået i spidsen for værkstedet sammen med sin kone, kunstneren og glasureksperten Gunhild Rudjord, og deres fælles indsats for dansk keramik blev i foråret hædret, da de begge blev tildelt ridderordenen. Esben Lyngsaa Madsen 70-årige Esben Lyngsaa Madsen er født i Vindinge Ved Nyborg.Gift med den norske Gunhild Rudjord.



Uddannet tømrer i 1968. Tog umiddelbart efter på højskole, hvor han mødte keramikeren Erik Nyholm, som introducerede ham til kunsten og håndværket.



Blev i 1971 optaget på Kunsthåndværkerskolen i Kolding, som i dag hedder Designskolen.



Efter endt uddannelse i Kolding, blev han en del af keramiske værksteder i Horsens og sidenhen i Nees.



I 1987 blev Esben Lyngsaa Madsen og Gunhild Rudjord ansat på Tommerup Teglværk, da der blev opført en bygning til det keramiske værksted, der i dag hedder Tommerup Keramiske Værksted. Dengang var Ole Rasmussen direktør på Tommerup Teglværk, hvor man indtil da kun havde brændt byggematerialer.



Både Esben Lyngsaa Madsen og hans hustru Gunhild Rudjord fik for nylig overrakt ridderkorset for deres indsats inden for dansk keramik.



Bogværket "Tommerup Keramiske Værksted I-II" på 600 sider om værkstedet udkom i foråret. Bøgerne indeholder blandt andet beretninger om og af værkstedets kunstnere. Bogen er udkommet på Forlaget Wunderbuch og er blandt andet forfattet af Lise Seisbøll Mikkelsen og Gunnar Jakobsen.



Blandt dem, der har skabt keramisk kunst i samarbejde med værkstedet, finder man markante kunstnere som Bjørn Nørgaard, Peter Brandes, Nils Erik Gjerdevik, Gunhild Rudjord, Tal R, Michael Kvium, Peter Carlsen, Kirsten Justesen, Jens Birkemose, Knud Odde, Maja Lisa Engelhardt, Arne Haugen Sørensen og mange, mange flere. Esben Lyngsaa Madsen er håndværker først og fremmest, og selv om kunsten var udgangspunktet, da han blev optaget på Kunsthåndværkerskolen i Kolding, fandt han få år senere sit kald i materialet og teknikken snarere end i det kunstneriske udtryk. Gennem 40 år har han opnået en veludviklet evne til at tænke i materialer, og selv om han ikke kan se, hvordan leret arbejder bag ovnenes tykke vægge, så ved han, hvor og hvordan han kan strække og skubbe materialet og teknikken til sit yderste, uden at værket går tabt. - Håndværk er alt. De kloge hænder har været mit liv. Som femårig fik jeg et værktøjssæt af min morfar med sav, høvl og stemmejern. Så længe jeg kan huske, har jeg haft enten et bord med en skruestik eller en høvlebænk. Jeg har altid haft fornøjelse af mine hænder og synes stadig, det er fantastisk at se, hvad der kommer ud af vores arbejde på værkstedet, siger Esben Lyngsaa Madsen, der har taget plads i værkstedets køkken. I dag summer Tommerup Keramiske Værksted af liv. En designstuderende arbejder på sit afsluttende projekt, mens den veletablerede kunstner Thomas Poulsen arbejder på udsmykningen til Legos nye administrative hovedsæde i Billund. Sådan har det ikke altid været, og uden ægteparrets flid og vilje til at fortsætte i de svære tider, havde værkstedet ikke eksisteret i dag.

Håndværkets evolution

Grænserne for keramik skubbes hele tiden på Tommerup Keramiske Værksted. Det er sådan, Esben Lyngsaa Madsen arbejder. Der er ingen lærebøger, han kan slå op i, når han træder ud i nye eksperimenter. Sådan var det heller ikke 1992, da værkstedet lavede den første af Peter Brandes store krukker. Dengang var krukken den største keramiske genstand i et stykke, der nogensinde var skabt, og de enorme krukker er siden gået hen og blevet et vartegn for Tommerup Keramiske Værksted. De store krukker formes i ler omkring et højt stålrør. De bygges op fra bunden i lag, mens hvert foregående lag fæstnes, som når man sætter bånd om en tønde. Arbejdet med en enkelt krukke i den størrelse tager mindst tre til fire måneder, og når krukken er klar til at blive brændt, bygger keramikerne en ovn omkring lerbjerget. Resultatet er seks meter høje og otte tons tunge krukker, der tårner sig over beskueren. Esben Lyngsaa Madsen er uddannet fra Designskolen, det der dengang hed Kunsthåndværkerskolen, i Kolding, og selv om han formelt er kunstnerisk uddannet, abonnerer han på opfattelsen af, at kunst og håndværk er to adskilte discipliner. Håndværket er hans hjemmebane, og det er her, han gør mest gavn. Hans første store opgave var et 100 kvadratmeter stort relief i keramik efter den franske kunstner Jean Dubuffets anvisninger. Værket, der skulle udsmykke Silkeborg Kunstmuseum, skabte Esben Lyngsaa Madsen og hans kollegaer fra det daværende værksted Ild og Ler. - Da gik det op for mig, at keramikken kan bruges til andet end tepotter. Jeg betragter det arbejde som mit svendestykke inden for keramikken. Både i størrelsen og i den måde, vi tænkte og arbejdede på. Det handlede ikke længere om mit eget værk, men om en udefrakommende kunstners. Sådan gik det op for Esben Lyngsaa Madsen, at han er en tekniker, og en generation senere står det klart, at han er en af verdens dygtigste til sit håndværk. Det stod ikke skrevet noget sted, da han blev udlært tømrer i 1968 med hovedet fuld af hippieidealer og tanker om selvforsyning, men under et højskoleophold umiddelbart efter svendeprøven, mødte den unge håndværker for første gang en rigtig kunstner, keramikeren Erik Nyholm. - Næsten fra dag et kunne jeg et eller andet med ler som materiale. Det var en åbenbaring, siger han.

Vejen til Tommerup

Som nyuddannet fra Kunsthåndværkerskolen forsøgte Esben Lyngsaa Madsen i to omgange at etablere værksteder med andre ligesindede. Først i Herning og siden i den lille vestjyske by Nees, der ligger vest for Holstebro. Det er i Nees, at den danske billedhugger og performancekunstner Bjørn Nørgaard kommer ind i historien om Tommerup Keramiske Værksted, og mødet mellem kunstneren og håndværkeren i slutningen af 70'erne blev også startskuddet til det, der få år senere skulle etableres i Tommerup. I Nees var de tre om at drive værkstedet, og de kunne ikke enes, så Esben Lyngsaa Madsen tog sit tøj og gik. - Det blev anledningen til, at vi havnede i Tommerup. Bjørn Nørgaard og jeg havde lavet værket "Menneskemuren", som bestod af menneskefigurer i fuld størrelse, og den ovn, vi havde til rådighed, var ikke stor nok. Derfor måtte vi skære de modellerede figurer midt over og lime dem sammen igen efter brændingen. Det var en utilfredsstillende måde at arbejde på. Jagten gik ind på en ovn, der var høj nok til at brænde skulpturer i stort format, og den fandt de på Tommerup Teglværk. Teglværkets daværende direktør Ole Rasmussen gav lov til, at keramikeren kunne arbejde om aftenen, i weekender og ferier, inden han i 1987 lavede den tilbygning til teglværket, som Tommerup Keramiske Værksted stadig holder til i. Med Gunhild Rudjord ved sin side har Esben Lyngsaa Madsen stået ved roret og styret det keramiske værksted over høj sø i sådan en grad, at det har vist sig at overleve både teglværkets konkurs og den efterfølgende ejer Tommerup Bygningskeramiks udflytning til Jylland.

Afløseren står i kulissen