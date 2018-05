Nyborg: Nyborg er med på den nye nationale cykelrute 8 "Østersøruten", der er på 820 km og snor sig som et 8-tal for at binde det sydlige Danmark sammen fra Padborg i vest til Møn i Øst.

Målet med Østersøruten, som åbnede 5. maj, er - fremgår det af en pressemeddelelse fra Bureauet Nyborg - at løfte cykelturismen i 17 syddanske kommuner.

Det er planen, skriver Bureaet Nyborg, at Østersøruten skal helt op i top på tyskernes anerkendte liste over de mest populære internationale cykelruter, og borgmester Kenneth Muhs (V) ser frem til, at Nyborg får en central placering på N8:

- Nyborg har gennem de sidste par år oplevet et stigende antal cykelturister - både familier, par og professionelle ryttere. Derfor glæder jeg mig naturligvis over, at Nyborg spiller en central rolle på N8-ruten. Nyborg har altid været det centrale knudepunkt, der binder Danmark sammen - og selvfølgelig gælder det også for cykelturister.

Borgmesteren tilføjer, at Nyborg Kommune har fokus på at forbedre forholdene for cyklister rundt i kommunen, og at politikerne netop besluttet endnu en gang at afsætte midler til forbedringer.

- Også i vores turistorganisation ved jeg, at der bliver arbejdet på højtryk for at skabe gode rammer, muligheder og oplevelser for det stigende antal cykelturister. Derfor er jeg overbevist om, at den nye nationale cykelrute vil være med til at gøre det endnu mere tiltrækkende at gøre et stop i Nyborg og på det øvrige Østfyn, siger Kenneth Muhs. /EXP