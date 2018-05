Den fynske it-virksomhed Intelligent Banker omprogrammerede samtlige sine 100 websites og flyttede hele forretningen over til den amerikanske gigants Amazons servere i løbet af 2017. Det kostede på bundlinjen, men trods den store operation lykkedes det at øge omsætningen til 55 millioner.

Syv millioner kunder strømmede i løbet af 2017 ind på fynske Intelligent Bankers 100 forskellige websites for at finde de bedste tilbud på et nyt kreditkort eller det bedste forbrugslån.

Dermed formåede fynske Intelligent Banker at holde farten fra de foregående otte år, selv om man i løbet af året gennemførte en stor it-operation, uden at det altså skræmte kunderne væk.

I de seneste otte år har den fynske it-virksomhed konstant øget sin forretning på firmaets 100 sammenligningshjemmesider i lande som Danmark, Sverige og Spanien. I 2017 lykkedes det også til trods for den største it-operation i firmaets historie, og direktionen med de to ejere Torben Kristensen, adm. direktør, og Tommy Hummelmose, direktør, er derfor meget begejstrede for det regnskab, de netop har fået godkendt af firmaets bestyrelse.

- Det har været et vildt år, hvor det er lykkedes at øge omsætningen og overperforme på resultatet, som er blevet 15 procent højere, end vi havde forventet, så vi er enormt tilfredse og meget stolte, siger Tommy Hummelmose om regnskabet, som tirsdag blev behandlet på årets generalforsamling i Intelligent Banker.