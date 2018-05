Det fine ædelstål i Odense Havnebad har ikke godt af at være nabo til byggerierne - svævestøv og småpartikler giver tæring.

Når man træder ned i havnebadet i disse dage, er der i hvert fald fire ting, man bliver voldsomt forbavset over. 1. Der er ikke noget vand i bassinet. 2. Temperaturen er i dagtimerne på 50-60 grader celsius i de luneste kroge. 3. Der er masser af rustpletter. 4. Bundpladerne er flaprende bløde og tynde at træde på. Det værste er rustpletterne. Dem har de haft kig på i mere end et år, og de er kun blevet større og mere bekymrende. Hvis garantien på det rustfrie ædelstål skal vare de 15 år mindst, så skal de væk, og det sker nu. Specialister fra stålleverandøren i Østrig er på vej, og de ventes at få bugt med den overfladiske rust på nogle dage. Der er ingen utætheder, men rust har det med at galoppere. At det superfine stål overhovedet kan blive angrebet, skyldes flyverust. Præcis som bestik i en opvaskemaskine kan få pletter af rust, fordi der er omkringfarende partikler fra indsatserne i maskinen, så har havnebadets højglanspolerede stål det skidt med havnens mange byggepladser og fra reparationsarbejder på og omkring havnebadet. Støv fra en vinkelsliber er nok til at lave rustrøde pletter, og hvis en lille spændeskive eller en mikromøtrik forvilder sig ind bassinet, kan den lægge sigt fast et sted og knuge sig til bassinets bund eller kanalerne, som sørger for vandflowet i badet.

Natarbejde

Lige nu gruer teamlederen ved Odense Idrætsparks tekniske afdeling Knud Hansen for et arbejde, der sættes i gang om et øjeblik. Langs Stenfiskerkajen skal spunsvæggens to hundrede meter jernspunsvæg beklædes med et "hammerhovede", en stålkrone i hele væggens længde. Den skal både skæres, slibes og svejses, og det vil med sikkerhed give en masse fint jernstøv, som kan svæve de få meter fra kajkanten og ud i svømmebadet. - Der er ikke meget, vi kan gøre ved det. Vi bundsuger bassinet hver eneste dag, og det har alligevel ikke været tilstrækkeligt i de første to år. Der er nogle tæringer ved bund og i kanaler, som kræver en del arbejde, og så er der de store flader, hvor man ser de småbitte rustpletter. Umiddelbart ser man dem ikke, men når bassinet som nu er tomt, og man kan komme helt tæt på den tørre overflade, afsløres pletterne, fortæller han. Specialisterne fra Østrig går i denne uge i gang med deres del af renoveringen. De skal ad flere omgange rengøre overfladerne med kemikalier, og de steder, hvor der er særlige skader, skal der laves reparationer. - Hvis man lægger mærke til lys i havnebadet om natten, så er det fordi, det er bedst at arbejde med kemien om natten. Så vidt jeg har forstået, har det noget med temperaturen at gøre, fortæller Knud Hansen. At det kan være vanskeligt at bruge væsker på noget som helst i dagtimerne, er det ret nemt at forstå. Temperaturen i bunden af det tørlagte bassin er nærmest som i en sauna.

